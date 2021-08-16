Сеул, 16 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Южную Корею 15 августа доставили 400 тыс. доз вакцины американской компании Johnson & Johnson. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

(сс) Prefeitura Campinas Вакцина Johnson & Johnson

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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон около 12:47 по местному времени.

Известно, что это вторая партия вакцины. Первая партия была доставлена 5 июня.

Предполагается, что вакцина поступит в медицинские учреждения 23 августа после прохождения проверки качества и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Южную Корею доставили 1,6 млн доз вакцины американской компании Pfizer.

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