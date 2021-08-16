«Барселона» одержала победу в первом матче после ухода Месси
Барселона, Испания, 16 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. «Барселона» одержала победу над «Реал Сосьедадом» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:2.
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В составе «Барселоны» дубль оформил нападающий Мартин Брейтуйэт. Ещё по голу забили защитники Жерар Пике и Серхи Роберто.
В составе «Реал Сосьедада» точными ударами отметились форварды Хулен Лобете и Микель Оярсабаль.
На сегодняшний день «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды три очка. «Реал Сосьедад» идёт на 18-м месте без набранных очков.
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