Барселона, Испания, 16 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. «Барселона» одержала победу над «Реал Сосьедадом» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:2.

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В составе «Барселоны» дубль оформил нападающий Мартин Брейтуйэт. Ещё по голу забили защитники Жерар Пике и Серхи Роберто.

В составе «Реал Сосьедада» точными ударами отметились форварды Хулен Лобете и Микель Оярсабаль.

На сегодняшний день «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды три очка. «Реал Сосьедад» идёт на 18-м месте без набранных очков.

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