Кишинёв, 16 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Молдавии для профилактики пандемии с 16 августа ужесточили карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По данным НЧКОЗ, в публичных закрытых помещениях все должны носить защитные маски. Также их нужно носить на открытых пространствах, если нельзя держать расстояние между людьми не менее одного метра.

Руководителям организаций и предприятий рекомендовано сместить рабочий день для половины сотрудников на час, чтобы уменьшить число людей в общественном транспорте в час пик. Массовые мероприятия в закрытых помещениях разрешается проводить при заполняемости не более 50% от максимальной вместимости.

Стоит отметить, что в Молдавии с 14 августа введён «оранжевый код» по риску заражения коронавирусом. На границе в страну впускают только при наличии документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный тест на коронавирус или справку о наличии антител к SARS-CoV-2.