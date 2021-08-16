Кызыл, 16 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле 16 августа запретили розничную торговлю спиртными напитками, в том числе пивом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

(сс) George M. Groutas Пиво

Решение принято, как отмечается, для обеспечения правопорядка при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня республики. Запрет касается торговых точек и не распространяется на заведения общепита.

«Вместе с тем, руководителям предприятий общественного питания настоятельно рекомендуют в день праздника снять с реализации алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе в целях борьбы с алкоголизацией населения», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 августа в честь Дня республики и 100-летия со дня образования Тувинской Народной Республики 15 августа состоялась торжественная церемония поднятия государственных флагов.