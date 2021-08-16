Челябинск, 16 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Челябинскую область поступили новые партии вакцины от коронавируса. Об этом сообщает областной минздрав.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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Препарат «Спутник V» доставили в количестве 25 950 доз. А препарата «Спутник Лайт» прибыло ещё 10 500.

Вакцина направится во все медучреждения региона. Как сообщало РЕ, новые партии поступают на Южный Урал каждую неделю.