Новосибирск, 16 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) сегодня, 16 августа, начнёт устранять на теплосети по улице Фрунзе в Новосибирске сразу пять дефектов. Из-за этих работ будет отключена горячая вода в 1255 объектов, 596 из них это жилые дома. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СГК.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Нет воды

Уточняется, что отключение пройдет с 14:00 16 августа до 12:00 19 августа.

«И ещё один крупный ремонт предстоит нашим специалистам. На ул. Ватутина будем устранять дефект на магистральной трубе, в связи с чем будет отключено горячее водоснабжение у 63 жилых домов с 22:00 15 августа до 20:00 17 августа», — отметили в компании.