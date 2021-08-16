Москва, , 08:52 — REGNUM Документы о планах Японии применить в 1944 году бактериологическую бомбу впервые рассекретило ФСБ России. Рассекреченные архивные материала 16 августа опубликовало РИА Новости.

Японская лаборатория времен Второй мировой войны по разработке бактериологического оружия

Среди названных документов, в число которых входят трофейные, протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, которые проводились с 1945 года до декабря 1949 года, уже в рамках Хабаровского процесса. При этом ранние протоколы впервые обнародованы публично.

Как следует из указанных протоколов, бывший главнокомандующий менял свою позицию от полной забывчивости до признания фактов совершения преступлений по ходу того, как давали показания другие японские военнопленные. Ямада в 1938 году был назначен командующим 3-й армии, размещенной в Маньчжурии на границе с СССР, а с 1944 года стал главнокомандующим Квантунской армии.

Во время допроса Ямаде были зачитаны показания свидетеля Мацумуры, в которых последний сообщил, что осенью 1944 года он в устной форме доложил бывшему главнокомандующему о применении бактериологической бомбы «системы Исии».

«Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», — заявил на это Ямада.

При этом данная бактериологическая бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, который проводил биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными.

Им была изобретена специальная бомба, способная максимально эффективно показать возможность применения бактериологического оружия. При этом главной особенностью бомбы «системы Исии» был керамический корпус, начиненный чумными блохами, она должна была взрываться на высоте 50−100 метров над поверхностью земли, в результате чего происходило максимально возможное заражение местности.

Напомним, во время Второй мировой войны Японии была союзником гитлеровской Германии и вынашивала планы войны против СССР, целенаправленно разрушая своими действиями достигнутые с Советским Союзом договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий, а также регулярно делая диверсии.