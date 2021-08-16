Москва, 16 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Власти Москвы с 16 августа запустили онлайн-программу для желающих стать самозанятыми под названием «Бизнес-уик-энд. Компетенции». Время обучения — 2−3 недели в зависимости от направления, сообщается на портале мэра столицы.

Nalog-briz.ru Самозанятый

В 2021 году количество профессий, которые могут освоить москвичи, желающие стать освоить, увеличилось до 20 — это таргетолог, копирайтер, комьюнити-менеджер, репетитор, специалист кол-центра, редактор фото и т. д.

Программу «Бизнес-уик-энд. Компетенции» впервые запустили в 2020 году по трем направлениям — созданию сайта, контент-менеджменту и ведению корпоративных соцсетей. Обучение прошли более 1 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый третий российский самозанятый зарегистрирован в Москве.

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