Виго, Испания, 16 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Сельтой» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В составе «Атлетико» дубль оформил нападающий Анхель Корреа. У «Сельты» отличился форвард Яго Аспас, реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды три очка. «Сельта» идёт на 16-м месте без набранных очков.