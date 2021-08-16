Берлин, 16 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW разрабатывает гибридный компактвэн 2-Series Active Tourer нового поколения (версия 230xe). Об этом сообщается на сайте BMW Blog.

BMW BMW 2-Series Gran Coupe

Новинка получит более стильный дизайн, чем у нынешней версии модели (225xe). Автопроизводитель укомплектует авто современной головной оптикой, а также выдвижными дверными ручками дверей.

В движение новый компактвэн будет приводить гибридный двигатель, состоящий из турбированного мотора рабочим объёмом два литра и электромотора. Общая производительность силового агрегата превысит 270 «лошадей».

Стоит отметить, что версия 230xe оснащается 1,5-литровым трёхцилиндровым мотором с электродвигателем. Максимальная мощность этого гибрида равна 224 л. с.

Ранее компания BMW провела официальную премьеру обновлённого электрокроссовера iX3. Автомобиль имеет пакет M Sport, придающий машине агрессивный вид.

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