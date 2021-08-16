Варшава, , 08:50 — REGNUM 15 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook прокомментировал решение властей Израиля сократить дипломатическое представительство в Польше.

«Решение Израиля о снижении ранга дипломатического представительства в Варшаве необоснованное и безответственное, а слова министра иностранных дел Израиля Яира Лапида вызывают возмущение у любого порядочного человека», — говорится в сообщении.

Напомним, Израиль отозвал своего посла в Польше в знак протеста против того, что в Варшаве приняли поправки в законодательство, которые запрещают возвращение имущества в пользу предыдущих владельцев, которые владели им более 30 лет назад.

Израильское руководство считает, что данная норма «целенаправленно лишает возможности вернуть свое наследство потомкам евреев, которые владели им до Второй Мировой войны, но были несправедливо лишены его из-за нацистской оккупации».

«Польша одобрила — не в первый раз — аморальный, антисемитский закон», — прокомментировал глава израильского МИД решение польского руководства.

«Использовать эту трагедию в партийных интересах недопустимо и безответственно. Если правительство Израиля продолжит таким образом нападать на Польшу, то это окажет очень негативное влияние на наши отношения — как двусторонние, так и международные», — говорится в сообщении Моравецкого.