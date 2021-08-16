Екатеринбург, 16 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге спасателям и полицейским удалось снять пьяного мужчину с балкона второго этажа. Об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Балконы

Гражданин вёл себя вызывающе и мог погибнуть, если бы упал с балкона. К зданию на проспекте Орджоникидзе пришлось подогнать пожарную машину, чтобы человек спрыгнул на её крышу.

Оказалось, что привлёкший внимание полицейских — 44-летний местный житель, ранее осуждённый за причастность к грабежу и краже. «Сыщики вынуждены были доставить мужчину в психиатрическое отделение для проведения курса лечения, дающего право находиться в обществе без реальной угрозы для него», — сказал Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге погиб мужчина, сорвавшийся с балкона. Гражданин пытался проникнуть в квартиру бывшей жены.