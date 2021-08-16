Москва, 16 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. ГИБДД и Росгвардия для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушителей правил дорожного движения стали использовать в 17 российских регионах дроны. Об этом 16 августа сообщили в МВД РФ.

Петр Данилов ИА Красная Весна Дрон

Так, беспилотники применяются в Москве, Татарии, Удмуртии, Адыгее, Бурятии, Ингушетии, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, а также Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

В ведомстве уточнили, что применение дронов наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Научном центре безопасности дорожного движения МВД России проходит исследование, по результатам которого может быть принято решение об оборудовании автомобилей дорожно-патрульной службы балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации.

В ГИБДД полагают, оснащение машин ДПС «умными балками» с камерами позволит выявлять проблемных водителей в транспортном потоке, а также угнанные автомобили.

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