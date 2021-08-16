Чемальский район, Алтай, 16 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 20 181, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидерами по суточному приросту стали Кош-Агачский и Чемальский районы, где выявлено по шесть новых носителей. Также диагноз подтвердился у жителей Майминского, Онгудайского, Турочакского районов и Горно-Алтайска.

«За сутки выздоровели 15 пациентов. По данным на 16 августа, за весь период в регионе выздоровели 18 649 человек. Всего проведено 261 148 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 334 пробы», — добавили в штабе.