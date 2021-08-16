Лондон, 16 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче забил полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин на 55-й минуте.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды три очка. «Манчестер Сити» идёт на 13-м месте без набранных очков.