Чита, 16 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 60 787, причём 763 из них обнаружили только за минувшие выходные дни (14−15 августа 2021 года).

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Вместе с тем 53 486 пациентов (+363 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1257 человек (+10 за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 130 находятся в тяжёлом состоянии (+11 за выходные дни), 46 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+9 выходные дни).

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