Оренбург, , 08:55 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время рабочего совещания обсудил с представителями ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-Оренбург» пилотные проекты по внедрению декарбонизации на базе компании «Газпромнефть-Оренбург», сообщает пресс-служба областного правительства.

Экология Antranias

«О необходимости декарбонизации экономики говорил на Петербургском международном экономическом форуме наш президент, Владимир Владимирович Путин. Будет правильно, если пилотная система появится именно на территории Оренбуржья, это самая подходящая территория для реализации проектов в рамках работы по декарбонизации промышленных секторов. Учитывая экологический эффект, это в наших интересах. Мы должны оставаться в лидерах по развитию зелëной энергетики и стимулировать наши предприятия снижать выбросы углекислого газа. И у нас уже есть примеры работы в этом направлении. Своя стратегия по достижению углеродной нейтральности есть у компании «Металлоинвест», работающей на территории нашего региона», — отметил Денис Паслер.

Компания работает над улавливанием СО2 и его использованием в дальнейшем производственном цикле, а также делает последовательные шаги по внедрению водородных технологий.

На недавней международной промышленной выставке ИННОПРОМ генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев подписал меморандум с компанией «Русатом Оверсиз» и ведущим мировым производителем промышленных газов Air Liquide по изучению возможностей организации производства низкоуглеродного водорода.

Начало работы по улавливанию и закачке СО2 позволит региону улучшить экологическую ситуацию и существенно снизить количество выбросов. Также это возможность привлечь дополнительные инвестиции и создать для оренбуржцев новые рабочие места, развивать внутрирегиональный промышленный сектор и обеспечить заказами местных производителей оборудования.

«Оренбургская область может стать флагманским регионом по утилизации СО2. Для этого у нас есть необходимые ресурсы и компании, где можно внедрить новую технологию. Декарбонизация позволит улавливать СО2 на предприятиях и вместо выбросов в атмосферу — реализовывать его на рынке, где он активно используется в металлургии и нефтяной промышленности», — подчеркнул вице-губернатор — заместитель председателя правительства области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

Решение уже концептуально принято компанией «Газпром нефть», детали и сроки реализации находятся в проработке. Такой системы сегодня нет ни в одном регионе России. В случае успешной реализации пилотного проекта он может быть масштабирован на восток области и на соседние регионы, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

«Сегодня мы говорим о перспективе развития нового направления. Польза такого подхода для экологии региона очевидна. А производителям это позволит избежать лишних издержек при экспорте. Европейский союз планирует ввести углеродное налогообложение импортной продукции из тех стран, где превышены выбросы парниковых газов», — сказал министр промышленности и энергетики области Андрей Бородин.