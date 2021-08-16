Москва, 16 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Москве 16 августа ожидается до 28 градусов выше нуля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

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"Сегодня инициатива в столичном регионе будет принадлежать области повышенного атмосферного давления с характерным преобладанием солнечной, сухой и довольно теплой погоды с температурным фоном на пять-шесть градусов выше положенной нормы», — рассказали синоптики.

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В столице ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 28 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 29 градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, на всей территории европейской части Россиидо 18 августа включительно будут преобладать воздушные массы с юга, а погода будет малооблачной.