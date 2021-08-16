Кривой Рог, Украина, 16 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Видео с камер наблюдения, установленных в доме погибшего мэра украинского Кривого Рога Константина Павлова, опубликовано 16 августа в телеграм-канале Репортер UA.

Sinodov Охотничий карабин «Сайга»

На видеозаписи видно, что мужчина находился в доме один. Он ходил с карабином в руках, много курил и с кем-то переписывался по телефону. После выстрела чиновник прошёл около десяти метров и упал на пороге своего дома, где и был позже найден своим помощником.

«Подробности обещают обнародовать сегодня… на брифинге МВД», — отметили журналисты телеграм-канала.

Они также добавили, что время и дата видеозаписи указаны неправильно, а в средине видео вырезан фрагмент.

Напомним, 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мёртвым на пороге своего дома. Рядом с телом лежало охотничье ружьё, созданное на базе автомата Калашникова. По данным полиции, смерть чиновника наступила в 6:37 мск.

Расследование обстоятельств гибели Павлова взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский.

«Настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед общиной Кривого Рога. Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова», — написал он на официальной странице в социальной сети Facebook.