Ульяновск, 16 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области МУП «Ульяновскводоканал» планирует заключить энергосервисный договор. Начальная цена контракта определена в размере 97,8 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Заказчиком является муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал». С победителем конкурса будет заключён энергосервисный договор, «направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации систем водоснабжения».

В документации в разделе о поставке товара отмечается, что речь идёт об Архангельском грунтовом водозаборе в селе Архангельское Чердаклинского района. Цель закупки — «осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации насосных агрегатов системы водоснабжения, расположенных в машинном зале Архангельского грунтового водозабора». Отметим, что они относятся к сооружениям водопровода Левобережья.

«Цель осуществления мероприятий — получение экономии электрической энергии […] при эксплуатации системы водоснабжения УМУП «Ульяновскводоканал», — уточняется в документе.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 97 823 185 рублей 68 копеек.

Согласно условиям, в результате минимальный размер экономии энергетических ресурсов (электрической энергии) должен составить 3 368 567 кВт/ч, а минимальный размер экономии на поставках электроэнергии — 19 564 637 рублей 14 копеек.