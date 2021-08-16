Казань, 16 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

На 59-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Спустя четыре минуты полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 10 очков. «Крылья Советов» идут на 14-м месте с одним очком.

«Рубин» в случае победы над «Крыльями Советов» имел возможность единолично возглавить таблицу РПЛ. Однако теперь лидером является «Зенит», у которого также 10 очков.