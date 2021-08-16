Самара, 16 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Продажу фиктивных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус пресекли в Самарской области. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Полицейские считают, что продажа поддельных справок осуществлялась в селе Зеленовка Ставропольского района в павильоне, расположенном на 981 километре трассы М-5 «Урал».

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили в этом преступлении 28-летнего гражданина Казахстана, который временно зарегистрирован на территории Самарской области и занимается страхованием автомобилей.

«Подозреваемого задержали после продажи 34-летнему мужчине поддельной справки за денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбуждены дела за подделку сертификатов о вакцинации.