Сеул, , 08:39 — REGNUM Правительство Южной Кореи временно закрыло своё посольство в Афганистане и эвакуировало большую часть персонала дипломатического ведомства в третью страну Ближнего Востока. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их словам, данное решение было принято после того, как группа боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла под контроль все районы столицы Афганистана Кабула.

В МИД Южной Кореи отметили, что несколько сотрудников посольства, включая посла, по-прежнему остаются в Афганистане, чтобы координировать эвакуацию сограждан.

Известно, что южнокорейское диппредставительство находится в тесном контакте с США и другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство сотрудников дипредставительств западных стран уже покинули столицу Афганистана Кабул.

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