Москва, 16 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Жители Москвы получили возможность проконсультироваться и задать вопросы об онлайн-голосовании в единый день голосования, который пройдет с 17, 18 и 19 сентября 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

Вопросы москвичи могут задать по телефону горячей линии +7 (495) 539-56-56 и по электронной почте: support-vybory@mos.ru. Операторы расскажут, как подать заявление на электронное голосование и т. д.

Также узнать интересующую информацию о выборах можно с помощью чат-бота на портале mos.ru и по телефону единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 .

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве со 2 августа началась регистрация на онлайн-голосование на выборы в сентябре 2021 года.

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