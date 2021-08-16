Абакан, 16 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 172 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в региональном правительстве.

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По данным властей Хакасии, список выздоровевших за последние сутки пополнился 689 фамилиями. С начала 2021 года в республике выявлено 15 512 случаев COVID-19 (с начала пандемии до 15 августа — 32 892). Выздоровели за весь период более 27 тысяч человек.

В настоящее время в Хакасии амбулаторно лечатся 4126 человек с диагнозом «коронавирусня инфекция», в стационарах — 936, в том числе 15 — на ИВЛ.

Напомним, 15 августа в Хакасии было подтверждено 173 случая заражения коронавирусом, выздоровел 301 человек.