Иркутск, 16 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 16 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4288 человек, причём 108 из них добавили в сводку за выходные дни (14−15 августа 2021 года).

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 92 196 человек (+1187 за выходные дни). Госпитализирован 3651 (-228 за выходные дни).

Выздоровели 77 875 пациентов (+743 за выходные дни).

Ещё 409 пациентов (+6 за выходные дни) погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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