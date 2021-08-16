Баку, 16 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Жители Азербайджана с 16 августа для получения социальных услуг должны иметь документы, которые подтверждают у них наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Приём и рассмотрение обращений в приемных минтруда и соцзащиты населения, его структур и центрах DOST — Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения будут осуществляться только при наличии у граждан ковид-паспорта — документа, подтверждающего полную вакцинацию или иммунитет после выздоровления от COVID-19», — говорится в сообщении.

Нововведение касается также случаев, когда граждане обращаются в минтруд страны через интернет-портал. Их заявления принимаются только в том случае, если есть сведения о наличии ковид-паспорта.

Стоит отметить, что вакцинация от COVID-19 в Азербайджане началась в январе. Согласно последним данным, в республике прошли полный курс вакцинации более 2,2 млн человек.