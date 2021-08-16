Краснодар, 16 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

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На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. «Краснодар» в первом тайме ответил тремя голами, отличились Реми Кабелла (24), Юрий Газинский (29) и Джон Кордоба (37).

На 84-й минуте «Краснодар» имел возможность довести счёт до разгромного, но Кордоба не реализовал пенальти. А спустя две минуты Луценко оформил дубль и сократил отставание до минимума.

На сегодняшний день «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды шесть очков. «Арсенал» идёт на 13-м месте с тремя очками.

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