Новый, 664-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о поручении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в неравном бою с врагом в городе Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Военкоры Русской Весны

Предположительно, девять российских штурмовиков попали в засаду. С группой потеряли связь, однако отбивалась она до последнего патрона.

Надпись на стене дома «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск» была обнаружена российскими военнослужащими во время зачистки города.

Тем временем российский спецназ поразил украинских боевиков из гранатомёта «Пламя» на купянском направлении. В российском оборонном ведомстве отметили, что удар пришёлся на наблюдательный и опорный пункты, расположенные в лесополосе.

К северу от Артёмовска ротацию киевских боевиков сорвали расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ. Высоты на артёмовском направлении занимает чеченский спецназ «Ахмат», рассказал «РИА Новости» командир штурмового подразделения с позывным Шустрый. Техника противника уничтожается с помощью ракетных комплексов «Корнет» и других установок.

Младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк считает, что 2024 год станет самым страшным для Украины за время конфликта. В интервью каналу NTA 18 декабря он заявил, что война не может прийти на территории, которые сейчас мирные.

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