Киев, , 08:34 — REGNUM Канада будет представлена на саммите так называемой «Крымской платформы». Об этом написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко 15 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Канада направляет к нам спикера Сената Джорджа Фьюри», — уточнил он.

Дипломат поблагодарил Канаду, отметив, что в стране не забыли о «Крымской платформе», несмотря на недавний роспуск парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удовлетворён «нервной» реакцией России на грядущий саммит «Крымской платформы».

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