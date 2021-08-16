Киев, 16 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Канада будет представлена на саммите так называемой «Крымской платформы». Об этом написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко 15 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«Канада направляет к нам спикера Сената Джорджа Фьюри», — уточнил он.

Дипломат поблагодарил Канаду, отметив, что в стране не забыли о «Крымской платформе», несмотря на недавний роспуск парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удовлетворён «нервной» реакцией России на грядущий саммит «Крымской платформы».