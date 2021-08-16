Краснотурьинск, Свердловская область, 16 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев взял под личный контроль ситуацию с многоквартирным домом в Краснотурьинске на ул. Попова, 71. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В доме 1995 года постройки постоянно топит квартиры во время дождей. На это жители много раз жаловались властям. В мэрии города заявляют, что причиной такой ситуации ситуации стали нарушения, допущенные при строительстве. Необходим капремонт крыши. Жильцам для этого нужно временно покинуть квартиры. Но пока временное жильё получили не все.

Глава региона пообещал людям поддержку и помощь, а также попросил прокуратуру взять ситуацию на контроль. «Местная администрация окажет пострадавшим жильцам материальную помощь, кроме того, поможет и с временным расселением. Вас поселят в нормальное жильё», — заверил граждан Евгений Куйвашев.