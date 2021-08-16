Киев, 16 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. О том, что значит стремительное бегство Вооружённых сил США из Афганистана для Украины, рассказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. Он написал об этом 16 августа в своей колонке для издания «Главред».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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«В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов. Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО», — отметил он.

Также украинский политолог напомнил, что власти США потратили $85 млрд на обучение представителей силовых ведомств Афганистана.

При этом Романенко уточнил, что в то время, как в Киеве были рады «каждой паре снайперских винтовок и сходили с ума» по поводу поставленных украинской стороне противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», власти Афганистана получали вертолеты, сотни бронетранспортёров и дроны.

«Все это в огромном количестве уже досталось талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они уже, кстати, начали применять и вертолёты», — добавил он.

Кроме того, эксперт указал, что Украина добивается статуса основного союзника США вне НАТО с 2014 года и все еще его не имеет, считая, что в случае получения такового «США впишутся» и будут спасать Киев в политическом конфликте с Москвой «не щадя живота своего».

«Однако трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», — заключил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель катарского политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане завершена.