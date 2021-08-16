Москва, 16 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Неисправности автомобиля, которые могут указать на то, что на нем нельзя ездить, перечислил автомобильный эксперт Михаил Колодочкин в интервью «Вечерней Москве».

Дарья Антонова ИА REGNUM Машины на парковке

Так, по словам эксперта, прежде всего необходимо проверить, что из автомобиля ничего не капает, а колеса не спущены. Также нужно проверить, не перегорели ли фары. Сделать это можно по отражению в ближайшей витрине магазина.

Колодочкин также отметил, что во время езды на автомобиле следует обратить внимание на посторонние шумы и состоянию тормозов.

По мнению эксперта, к ДТП могут привести изношенные на 100% колодки, а также воздух в тормозной жидкости. Последнее можно определить, если при нажатии на педаль тормоза она становится «мягкой» и проваливается, а автомобиль продолжает движение, отметил Колодочкин.

Ранее эксперт назвал причины, по которым автомобиль может уводить в сторону при движении. Так, происходить это может из-за спущенного колеса и неровной дороги, а также из-за уклона дороги.

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