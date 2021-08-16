Куала-Лумпур, , 08:27 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин вскоре может уйти в отставку, сообщает Sindonews.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Новости о планах Мухиддина Ясина уйти в отставку пришли после того, как он потерял большинство в парламенте из-за распрей внутри правящей коалиции.

По данным источника, не известно, кто сможет сформировать следующее правительство, поскольку ни один из депутатов не имеет явного большинства в парламенте.

В течение нескольких недель Мухиддин Ясин игнорировал призывы уйти в отставку. Ранее премьер-министр заявил, что докажет свое большинство в парламенте путем вотума недоверия.