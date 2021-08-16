Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло смертельное ДТП, в результате которого пострадал маленький ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП

Авария произошла примерно в 18:30 мск 15 августа на трассе Егорлыкская — Сальск. Предположительно, водитель Toyota Camry не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, его пассажиры — женщина и девочка 2019 года рождения, находившаяся в автокресле, получили травмы. Обе пострадавшие госпитализированы.

По факту аварии организована проверка.