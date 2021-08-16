Уфа, 16 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +35 °С ожидается в Башкирии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жара

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Отмечается, что 17 августа и 18 августа в республике осадков не ожидается. Температура воздуха ночью может понизиться до +9 °С, а днем столбик термометра может подняться до отметки +35 °С.

Местами в республике ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС в 40 муниципалитетах.