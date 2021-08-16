Москва, 16 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В домах Москвы лифты оборудуют бактерицидными УФ-рециркуляторами воздуха для борьбы с различными инфекциями, в том числе и с коронавирусом. Мослифт запатентовал две модели устройства, сообщается на портале мэра столицы.

City-yaroslavl.ru Лифт

Первые обеззараживатели воздуха уже установлены в лифтах в нескольких многоквартирных домах. Устройство подавляет активность бактерий и вирусов, обеспечивает приток обеззараженного на 99% воздуха в кабину.

Отмечается, что УФ-рециркулятор не наносит здоровью человеку никакого вреда. Устройство может работать по запрограммированному алгоритму — в режиме ожидания и и при нахождении в лифте пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) начал производство лифтов с системой бесконтактного управления.

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