Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 16 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. На Ямале помогут оленеводам, пострадавшим от гололёда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ямальского района.

Пресс-служба администрации Ямальского района Ямальские олени

«Наиболее весомой помощью станет приобретение оленей. Это позволит людям и дальше заниматься своим делом», — отметил глава района Андрей Кугаевский на встрече с оленеводами факторий Яхады-Яха и Матюй-Яха.

Напомним, зимой 2021 года из-за дождей, снегопадов и резкого понижения температуры воздуха 70% территории сеяхинской тундры покрылось толстой коркой льда, и 318 семей пострадали от природной стихии, потеряв оленей. За зиму и весну в сеяхинской тундре, по предварительным оценкам, из-за бескормицы погибло порядка двух тысяч животных.