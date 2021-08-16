Чебоксары, 16 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Новочебоксарске проведут геолого-геодезические исследования на Чебоксарской ГЭС. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Zakupki.gov.ru Фрагмент технического задания

Заказчиком является АО «Институт Гидропроект» (г. Москва). Речь идёт о проведении геологических и геодезических исследований грунта обратной засыпки подпорных стен правобережного сопряжения с судоходными шлюзами Чебоксарской ГЭС и обустройстве пьезометрических скважин.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 620 867 рублей без учёта НДС. В документе отмечается, что за нарушение правил безопасности при проведении работ штраф может составить 250 тыс. рублей, если произошёл пожар со значительным ущербом.

В закупке могут участвовать только субъекты малого и среднего бизнеса.

Услуги оказываются в Новочебоксарске с даты заключения договора и до 15 сентября 2021 года.