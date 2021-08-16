Тбилиси, 16 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией ночью с 15 по 16 августа специалисты зафиксировали серию землетрясений. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Грузия на карте

По данным центра, колебания земли были в районе села Самеба (Цалкский муниципалитет, край Квемо-Картли). Первое землетрясение произошло в 23:42 15 августа по местному времени (22:42 мск) магнитудой 3,7. Следующее магнитудой 4,1 произошло в 03:19 16 августа (02:19 мск).

Самые сильные подземные толчки были зафиксированы в 05:44 (04:44 мск). Их магнитуда составила 5,1. Последнее землетрясение в этой серии было магнитудой 3,0 и произошло в 05:51 (04:51).

Данный о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Квемо-Картли летом текущего года регулярно происходят землетрясения. Чаще всего это случается возле села Самеба.