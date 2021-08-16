Уфа, 16 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Автомобиль наехал на остановку общественного транспорта в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Наталья Груздева ИА REGNUM На остановках общественного транспорта нет ожидающих

По предварительным данными, днем 15 августа в Янаульском районе на 38 км автотрассы Нефтекамск — Янаул автомобиль «Волга», за рулем которого находился 34-летний житель Нефтекамска, наехал на остановку общественного транспорта.

Отмечается, что в результате ДТП четырёхлетняя дочь и семилетний сын водителя срочно доставили в травматологическое отделение больницы.

«Известно, что авария произошла из-за повреждения колеса, кроме того мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.