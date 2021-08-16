Торонто, Канада, 16 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Об этом 16 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

CORNUT Даниил Медведев

В финальном матче Медведев одержал победу над американцем Райлли Опелкой. Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Медведев шесть раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

Медведев завоевал третий титул в 2021 году, ранее он выиграл турниры на Мальорке и в Марселе. Всего в его активе 12-й титулов за карьеру.