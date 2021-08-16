Барнаул, 16 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 16 августа 2021 года от коронавируса привились 562 153 человека (+ 15 240 за выходные дни). Такие данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Из общего числа привитых 122 067 жителей региона получили первую прививку (+ 4150 за выходные дни), и 439 295 человек (+ 10 906 за выходные дни) полностью привиты.

Также известно, что ещё 791 человек прошёл повторную вакцинацию (+184 за последние сутки).

В настоящее время Алтайский край получил уже 651 103 комплекта вакцины (+13 200 за выходные дни).

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