Сеул, 16 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1556 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1493 случая заражения локальные, ещё 63 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 225 481.

Представители органов здравоохранения опасаются, что по окончании выходных дней по случаю Дня независимости (или Дня освобождения), который празднуется с 14 по 16 августа, в стране будет наблюдаться резкий рост заболеваемости.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 11 человек — до 2167 человек.

15 августа в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1095 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 196 198.