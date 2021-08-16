Кемерово, 16 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 16 августа, за прошедшие сутки выявлен 181 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 187 случаев, 14 августа — 191 случай.

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«Кемерово — 33, Новокузнецк — 28, Междуреченск — 19, Юрга — 15, Ленинск-Кузнецкий — 13, Киселевск — 12, Прокопьевск — 12, Белово — восемь, Полысаево — шесть, Анжеро-Судженск — четыре, Осинники — четыре, Таштагольский МР — четыре, Березовский — три, Новокузнецкий МР — три, Тайга — два, Беловский МР — два, Ижморский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Яшкинский МО — два, Калтан — один, Краснобродский — один, Кемеровский МО — один, Мариинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Промышленновский МО — один, Юргинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 196 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 49 177 случаев заражения коронавирусом, 46 281человек выздоровел, 1059 пациентов скончались.