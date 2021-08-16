Ак-Довурак, Тыва, 16 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Туве следователи проводят проверку по факту гибель 9-летнего ребёнка в пруду возле города Ак-Довурак. Информация о трагедии поступила правоохранителям 12 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Zamunu45 Тува

Предварительно установлено, что в тот день мальчик пошёл купаться вместе с двумя друзьями. Во время купания он начал тонуть. Двое других сначала пытались спасти его самостоятельно, после чего обратились к прохожим.

«Несмотря на это, мальчика спасти не удалось. В ходе осмотра места происшествия на теле мальчика телесных повреждений не обнаружено», — отметили в управлении.

В настоящее время для установления причины смерти мальчика назначена судмедэкспертиза. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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