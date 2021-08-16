Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Вскоре после террористических ударов 11 сентября американцы вторглись в Афганистан. Они продержались там почти два десятка лет, завершив свою афганскую сагу сегодня. СССР пытался навести там свой порядок с 1979 года, девять лет. У обоих были бледнолицые предшественники, и все они вспоминали с досадой о времени, потраченном на укрощение горцев.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Их норов стихотворно зафиксировал Иосиф Бродский, как впечатление о переговорах о каком-то мире:

Самое время подвести итоги.

За двадцать лет пребывания в Афганистане американцы растратили там 143 миллиарда долларов. Более половины этой суммы ушло на подготовку и содержание местной армии. Еще месяц назад президент Байден уверял, что трехсоттысячное афганское войско не допустит возвращения к власти талибов, коих он насчитал всего семьдесят пять тысяч с оружием.

Сейчас вся страна во власти Талибана (запрещенная в РФ террористическая организация). Воодушевленные победами боевики вооружены отныне захваченным американским оружием. Кто-то будет отвечать за то, что в руки лютейших попали склады с современным оружием?

За время пребывания в Афганистане американцы ликвидировали в боях 64 тысячи местных, потеряв вместе с британцами там около четырех тысяч своих. Им далеко до своих предшественников, но все отчетливее звучит вопрос, а для чего было все это?

Они вошли в Афганистан двадцать лет назад, чтобы покончить с правлением там исламских радикалов, предоставивших дом и тренировочные площадки для Бин Ладена с его международной террористической организацией.

Можно сейчас спорить и гадать, как скоро обоснуются в Афганистане те же Аль Каеда и ИГ (запрещенные в РФ террористические организации), но едва ли кто усомнится в их непременном обосновании и обустройстве там. И не отдыха ради, а с ясной целью усиленного возрождения международного джихада. Ведь сами талибы с коллегами из упомянутых были биты и немало. Но сейчас на их улице праздник и чувство стратегического превосходства.

Следующим этапом будет обещанный до конца года полный уход американцев из Ирака. Можно гадать, придут ли там к власти лютые шииты или лютые сунниты. Не исключено, что увлекутся на время обоюдным убоем, но не существует уже никакой иллюзии того, что учрежденные американцами властные структуры продержатся.

Пример провала созданной и укрепленной американцами власти в Афганистане актуален для Ирака. Можно уже подводить итоги по Ираку с тем же вопросом: зачем все это было нужно?

Такой же вопрос не будет праздным по пребыванию российских ВКС в Сирии. И это не только время задуматься о целесообразности продолжения сирийской бойни, но и также поразмыслить о возможных последствиях ухода оттуда.

Уход из Афганистана и Ирака наносит урон авторитету американцев и может быть катализатором для новых ударов по их заморским интересам. России следует прилежно учиться на их примере.

Тут мы сразу обратим внимание на относительную немногочисленность российского контингента в Сирии. Да и Асад для Сирии более органичное явление, нежели взлелеянные американцами лидеры Афганистана и Ирака.

Умение Москвы справляться относительно малыми силами при малых расходах вселяет оптимизм. Сирия для России сегодня — это не Афганистан для США или для СССР.

Но готовиться к тягостным сценариям стоит незамедлительно. Без новых ложных ставок.

Не выпуская из памяти проницательного Бродского: