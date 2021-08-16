Рим, 16 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель Lamborghini официально представил суперкар Countach LPI 800−4. Снимки с автомобилем размещены на официальном сайте компании.

Lamborghini Lamborghini Countach LPI 800-4

Дебют новинки состоялся на автовыставке «Quail: A Motorsports Gathering» в Соединённых Штатах. Премьера LPI 800−4 приурочена к пятидесятилетию с момента появления первого Lamborghini Countach. Это авто было представлено в 1971 году на Женевском автосалоне.

Современный суперкар выполнен в стиле старинного Countach. Авто оснащено горизонтальными фарами, воздухозаборниками, трапециевидным багажником, расширенным книзу лобовым стеклом и аккуратным передним бампером.

В экстерьере машины выделяются большие «жаберные» щели за боковыми дверями модели.

В качестве силового агрегата у LPI 800−4 имеется атмосферный двигатель V12 рабочим объёмом 6,5 л. Он агрегатируется с 48-вольтовой гибридной системой. Общая производительность автомобиля составляет 814 л. с.

Напомним, последняя модель Lamborghini с мотором внутреннего сгорания появится в продаже на мировом рынке до конца лета нынешнего года. Она получит название Lambo. Тираж новинки будет ограничен.

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