Барнаул, 16 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4333 человека, причём 73 из них добавили в сводку за минувшие выходные дни.

Кладбище

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Тяжелобольных насчитывается 793 (+19 за выходные дни), из них 213 подключены к аппаратам ИВЛ (-12 за выходные дни). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 752 человека, +80 за выходные дни) и ОРВИ (42 104 человека, + 551 за выходные дни). С начала учебного года коронавирус выявлен у 3628 детей (+88 за выходные дни).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (66 501 человек, +832 за выходные дни) новый вирус победили 51 041 человек (+ 346 за выходные дни).

Читайте также: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 26 человек